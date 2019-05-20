نجم يوفنتوس يجري جراحة في الأنف

أعلن يوفنتوس الإيطالي، إجراء لاعب الفريق لعملية جراحية غدًا الثلاثاء، بعد إصابته بكسر في عظام الأنف، خلال مباراة أتالانتا، مساء أمس الأحد، بالجولة 37 من الكالتشيو.

ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت"، فإن يوفنتوس أعلن أن البرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الأيمن للفريق، سيخضع لعملية جراحية بعد إصابته خلال مشاركته بمباراة أتالانتا، بكسر في الأنف.

وقرر ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، منح لاعبي البيانكونيري، راحة 4 أيام، على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته صباح يوم الجمعة، للاستعداد للمباراة الأخيرة هذا الموسم أمام سامبدوريا.

وتوج يوفنتوس بلقب الإسكوديتو هذا الموسم، للمرة الثامنة على التوالي في إنجاز فريد من نوعه على مستوى إيطاليا.

يشار إلى أن أليجري سيرحل عن يوفنتوس، عقب نهاية الموسم، بعدما أعلن النادي عن نهاية مسيرة المدرب بعد خمس سنوات من النجاح، حقق فيها 5 ألقاب دوري، 4 ألقاب كأس إيطاليا، و2 كأس سوبر إيطالي.