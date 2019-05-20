تقارير: هاري كين قد يلحق بمباراة نهائي أبطال أوروبا أمام ليفربول

كشفت عدة تقارير أوروبية عن احتمالية لحاق المهاجم الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام بمباراة فريقه أمام ليفربول بنهائي دوري أبطال أوروبا.
ومن المقرر أن يلتقي توتنهام مع منافسه ليفربول بنهائي دوري الأبطال في الأول من يونيو المقبل بالمباراة المقرر إقامتها على ملعب واندا ميترو بوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.
وغاب كين عن المشاركة مع فريقه في المباريات الأخيرة بعد تعرضه للإصابة في الكاحل خلال مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وعاد المهاجم الإنجليزي للتدريبات خلال الأيام القليلة الماضية استعدادًا لخوض نهائي الأبطال.
وبحسب صحيفة ايفينيج ستاندرد فقد يتواجد كين ضمن قائمة توتنهام للمباراة، وربما يشارك في جزء من المباراة على حسب جاهزيته.
جدير بالذكر أن ليفربول تأهل إلى نهائي البطولة بعد الفوز على برشلونة بنتيجة 4-3 في مجموع لقائي الذهاب والإياب، بينما نجح توتنهام في تعويض خسارة الذهاب بهدف دون رد إلى فوز بثلاثية مقابل هدفين في لقاء الإياب.
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