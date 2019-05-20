استعدادًا لنهائي الأبطال.. صلاح على رأس قائمة ليفربول لمعسكر إسبانيا

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي قائمة فريقه التي ستدخل معسكرًا في إسبانيًا استعدادًا لخوض مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام الإنجليزي.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع منافسه توتنهام في الأول من يونيو المقبل بنهائي دوري الأبطال المقرر إقامته على ملعب واندا ميتوبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

لاعبو ليفربول سيدخلون في معسكر لمدة 6 أيام، وانطلقت بعثة الفريق منذ قليلة إلى مطار جون لينون بصحبة 26 لاعبًا هم أليسون بيكر، ترنت-الكسندر ارنولد، ريان بريوستر، فابينيو، روبيرت فيرمينو، جو جوميز، هندرسون، جونز، نابي كيتا، كيلهر، لالانا، ديان لوفرين، ساديو ماني، جويل ماتيب، سيمون منيوليه، جيمس ميلنر، مورينو، ديفوك أوريجي، تشامبرلين، روبيرتسون، محمد صلاح، شاكيري، ستوريدج، فان دايك، فينالدوم وودبورن.

جدير بالذكر أن ليفربول تأهل إلى نهائي البطولة بعد الفوز على برشلونة بنتيجة 4-3 في مجموع لقائي الذهاب والإياب، بينما نجح توتنهام في تعويض خسارة الذهاب بهدف دون رد إلى فوز بثلاثية مقابل هدفين في لقاء الإياب.