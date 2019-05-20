باملاك تيسيما حكماً لإياب نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نادي الزمالك بتعيين باملاك تيسيما حكماً لإداراة مباراة إياب نهائي الكونفدرالية بين الأبيض ونهضة بركان المغربي. الزمالك خسر في مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية بهدف نظيف، ليصبح مطالباً للفوز بثنائية نظيفة لمعانقة اللقب القاري لأول مرة في تاريخه. وسيدي الإثيوبي باملاك تيسيما إياب النهائي الإفريقي الأحد المقبل بمعاونة الجنوب إفريقي زاكالي سيويلي، والسنغالي الحادجي ماليك سامبا، والتونسي الصادق السالمي حكماً رابعاً. وسيكون الزامبي جاني سيكاوزي حكم مباراة الذهاب بين الفريقين حاضراً في لقاء الإياب للتحكيم في غرفة الفيديو، بمساعدة جابريل كامارا من السنغال، ووليد أحمد علي من السودان.

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