شكرا لقرائتكم أهلي جدة يتلقى خطاباً من محامي ستانشيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف مجلس إدارة نادي الأهلي جدة، يوم الاثنين، عن استمرار المحترف الروماني نيكولاي ستانشيو مع الفريق الأول لكرة القدم، بعدما تلقى النادي خطابا رسميا من محامي اللاعب.

وقال الحساب الرسمي للأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : تلقت إدارة النادي خطاباً رسمياً من محامي المحترف الروماني نيكولاي ستانسيو ، يفيد من خلاله بالتزام اللاعب بعقده المبرم مع النادي واستمراره مع الفريق الكروي الأول.

وتعاقد الأهلي مع ستانشيو "25 عاما" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة ثلاث مواسم ونصف، وأشارت التقارير الصحافية إلى أن اللاعب طلب فسخ التعاقد في وقت سابق لعدم حصوله على مستحقاته، وهو الأمر الذي نفاه النادي الأهلي مؤكداً أنه لا توجد أي مستحقات مالية متأخرة للاعب.