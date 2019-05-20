شكرا لقرائتكم معسكر في إسبانيا يجهز ليفربول لنهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أن فريق كرة القدم برئاسة مديره الفني يورغن كلوب توجه بعد ظهر يوم الاثنين إلى إسبانيا للدخول في معسكر لمدة ستة أيام استعدادا لمباراة النهائي في دوري الأبطال أمام توتنهام.
ونشر النادي على موقعه قائمة تضم 26 لاعبا، قال إنهم سيشاركون في معسكر الفريق في مدينة ماربيا الساحلية الواقعة جنوب إسبانيا.
كان كلوب قد دخل مع فريقه في معسكر تدريبي استمر عدة أيام في ماربيا قبل مباراتي دور الـ16 أمام بايرن ميونخ.
وتقام مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام يوم السبت الموافق أول يونيو المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد.
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