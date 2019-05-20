شكرا لقرائتكم توني كروس يمدد تعاقده مع ريال مدريد حتى 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني يوم الاثنين أن لاعبه توني كروس وافق على تجديد عقده مع الفريق حتى نهاية موسم 2022-2023.

وربطت وسائل إعلام إسبانية لاعب الوسط الألماني البالغ من العمر "29 عاما" بإمكانية الرحيل عن سانتياغو برنابيو، لكن كروس قرر تمديد العقد لأربع سنوات أخرى.

ويتوقع أن يبيع ريال عدة لاعبين هذا الصيف مع إجراء تجديد شامل لتشكيلته عقب موسم محبط للغاية أنهى فيه الفريق في المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإسباني وودع دوري أبطال أوروبا من دور 16.

ووقع كروس للانضمام لريال قادما من بايرن ميونيخ في 2014 وخاض 233 مباراة مع النادي ونال 11 لقبا.