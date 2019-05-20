شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن.. سالى نبيل نجمة طائرة الزمالك تقدم طريقة عمل الملوخية بالجمبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تختلف حياة نجمات الرياضة عن أى فتاة فى رمضان، فهن يشاركن أيضا فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية.

”الخليج 365” يحرص على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة.

نجمة اليوم سالى نبيل لاعبة الكرة الطائرة فى نادى الزمالك والتى تقدم طريقة عمل الملوخية بالجمبرى فى الوصفة التالية:

نصف كيلو جمبري صغير.

كيلو ملوخية خضراء مفرومة.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة كبيرة كزبرة جافة.

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بصلة كبيرة مفرومة.

ثوم مفروم .

ملعقة سمنة كبيرة.

فلفل أخضر .

ملح و فلفل.

نضع الماء في قدرٍ عميق ونغليه، ثم نضيف البصل والثوم المقطع والكمون والملح والفلفل الأسود. نضيف الجمبري ونتركه لثلاث دقائق فقط حتى يصبح ناضجاً. ثم نضيف إليهم الملوخية المفرومة ونقلب المكونات جيداً حتى تمتزج ويصبح قوامها كالشوربة العادية، ونتركها على نار خفيفة لمدة خمسة دقائق ونقلبها بين الحين والآخر. نفرم الفلفل الأخضر ونضع في المقلاة السمنة ثم نضيف الفلفل الأخضر والثوم المهروس، والملح، والفلفل الأسود ونتركه على النار ليتحمر

الثوم ونقلب باستمرار، ثم نضيف الكزبرة ثم نسكبه مباشرةً في قدر شوربة الملوخية. نغطي القدر ونتركه على نار خفيفة لخمس دقائق، ثم يقدم.