س و ج.. كيف يواجه الزمالك أزمة غياب النقاز والسعيد فى نهائى الكونفدرالية؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر فريق الزمالك أمام نهضة بركان المغربى صباح اليوم بهدف مقابل لا شىء فى ذهاب نهائى الكونفيدرالية الأفريقية، فى المباراة التى جمعتهما بالمغرب، منتظرا لقاء الإياب المقرر إقامته على ملعب برج العرب الأحد المقبل.
ومن المقرر أن يغيب عن الزمالك لاعبين من العناصر الأساسية للفريق وهما التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق وعمر السعيد مهاجم الفريق بعد حصولهما على الإنذار الثالث فى لقاء الذهاب.
يعود حازم إمام لقيادة الجبهة اليمنى بالزمالك بعد التأكد من غياب حمدى النقاز للإيقاف، وهناك مفاضلة بين حميد أحداد وخالد بوطيب العائد من الإصابة لاختيار أحدهما للمشاركة بدلا من عمر السعيد فى الجانب الهجومى.* ما النتيجة المثلى للزمالك لتحقيق اللقب؟
يحقق الزمالك لقب البطولة حال فوزه بفارق هدفين، بينما فى حال فوزه بهدف نظيف يلجأ الفريقان لركلات الترجيح من نقطة الجزاء.* من هم أبرز العائدين لتشكيلة الزمالك؟
يعود محمود عبد الرحيم جنش لقيادة حراسة مرمى الفريق الأبيض فى لقاء العودة أمام نهضة بركان المغربى بعد انتهاء إيقافه فى لقاء الذهاب.
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