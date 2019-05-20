سوبر كورة .. شوف "أمح" فى غرفة ملابس أرسنال بإنجلترا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت شخصيات فى بعض الأندية المصرية، لها ظروف خاصة واشتهر من بينهم "أمح" الأهلاوى، الذى ظهر وسط نجوم كرة القدم سواء فى النادي الأهلى أو الزمالك وغيرهم من الأندية، ويبدو أن هذه الظاهرة ستتخطى الحاجز المحلى. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا..

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