شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى مباراة المصرى لمواجهة الإنتاج الحربى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ايهاب جلال، المدير الفنى للنادى المصرى، قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق الذى يبدأ مساء اليوم، الاثنين، بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة استعداداً لمباراته بالجولة الثالثة والثلاثين من الدورى والتى تجمعه بنظيره الإنتاج الحربى والمقرر إقامتها فى العاشرة مساء غد، الثلاثاء، على استاد الجيش بالسويس.

وتضم قائمة المصرى 20 لاعباً وهم: أحمد مسعود، محمد شحاته لحراسة المرمى.

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أحمد شوشة، إسلام أبو سليمة، كريم العراقى، عبد الناصر دى ماريا، والناشئين حسام أشرف، محمد عبد الخالق لخط الدفاع.

سعيدو سينبوري، فريد شوقي، عمرو موسى، محمد جابر، حسين رجب، ايزيكال باسي، إسلام عيسى، أحمد ياسر، عمر كمال، والناشئ أيمن ندا لخط الوسط .

محمد جريندو، محمود وادى لخط الهجوم.