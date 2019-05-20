شكرا لقرائتكم خبر عن نهضة بركان يصل القاهرة الأربعاء استعدادا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى نادى الزمالك، إخطارا رسميا اليوم من مسئولى نادي نهضة بركان المغربى، بشأن برنامج الفريق المغربى فى القاهرة استعدادا لخوض لقاء إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية المقرر له يوم الأحد المقبل بين الفريقان على ملعب برج العرب.

وتقرر وصول بعثة نهضة بركان إلى مطار القاهرة بعد غد الأربعاء في الخامسة والنصف صباحا، على أن تستمر البعثة في القاهرة لمدة يوم، وطلب نهضة بركان من مسئولى النادي الأبيض توفير ملعب تدريب قريب من فندق إقامة البعثة بالقاهرة لخوض مرانه عليه يوم الأربعاء.

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وستتوجه بعثة نهضة بركان إلى الاسكندرية يوم الخميس 23 مايو في الثانية عشر ظهرا، على أن يتدرب على ملعب قريب من فندق الإقامة يومي الخميس والجمعة وطلبت بعثة الفريق المغربى توفير ملعب به أضواء كاشفة، على أن يؤدي الفريق تدريبه الأخير في العاشرة مساء السبت على ملعب برج العرب.

وكان نهضة بركان فاز بالأمس على الزمالك بهدف دون رد في لقاء الذهاب الذي أقيم بالمغرب وستعود بعثة الفريق المغربى إلى القاهرة يوم الاثنين عقب المباراة تمهيدا للعودة إلى المغرب.