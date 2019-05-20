شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: الزمالك قادر على تخطى عقبة نهضة بركان بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي كريم شحاتة أن الزمالك قادر على تعويض خسارة لقاء ذهاب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي بهدف دون رد.

وقال كريم خلال برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: «بالرغم من الهزيمة فى مباراة الذهاب إلا أن الزمالك قادر على تحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة العودة مع ضرورة الوضع في الاعتبار الحذر من الهجمات المرتدة .

وأضاف: « أطالب بمشاركة حميد أحداد بشكل أساسي لقيادة خط الهجوم لتعويض غياب عمر السعيد وأطالب بموافقة وزارة الداخلية على حضور أكبر عدد ممكن من الجماهير في مباراة الإياب المقرر لها الأحد المقبل»