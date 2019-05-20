مصطفى عسل يطيح بلاعب قطر ويتأهل للمرحلة الثانية لبطولة بريطانيا للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب البطل المصري مصطفى عسل لاعب النادي الأهلى وبطل العالم لناشئى الاسكواش، على القطرى عبد الله التميمى فى المباراة التى جمعت الثنائي بالمرحلة الأولى من بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش. وفاز عسل على عبد الله التميمي بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 60 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-8, 9-11, 11-4. وتعد بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش واحدة من أعرق البطولات في اللعبة، حيث تصنف البطولة بفئة البطولات البلاتينية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولي psa، وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات .

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