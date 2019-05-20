شكرا لقرائتكم خبر عن ساسي ينسق مع طبيب تونس لدعم الزمالك في نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرص الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، على التنسيق مع الدكتور سهيل الشملي طبيب منتخب تونس، من أجل العودة إلي القاهرة خلال الفترة الجارية لمساندة الفريق الأبيض في مباراته أمام نهضة بركان المغربي، في المباراة التي ستقام يوم الأحد المقبل، علي استاد برج العرب، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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ويخوض ساسي برنامجا تأهيليا حاليا في تونس تحت إشراف طبيب نسور قرطاج لتجهيزه للمشاركة مع منتخب بلاده في أمم أفريقيا القادمة بمصر وحرص الدولي التونسي علي الحديث مع الشملي حول عودته للقاهرة من أجل دعم زملائه لحصد اللقب الأفريقي.

يذكر أن الزمالك تعرض للخسارة في لقاء الذهاب أمام نهضة بركان بهدف نظيف سجله التوجولي لابا كودجو.