شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الكاراتيه تغادر تركيا بعد المشاركة فى بطولة سيرياس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غارت بعثة منتخب الكاراتيه تركيا عائدة إلى القاهرة بعد انتهاء المشاركة فى بطولة سيرياس الدولية. وحقق لاعبو منتخب الكاراتيه 3 ميداليات برونزية فى منافسات البطولة عن طريق عبد الله هشام، وعبد الله ممدوح، بالإضافة إلى فريق الكاتا بنات. جاءت المشاركة فى البطولة فى إطار الاستعداد للبطولات المقبلة ومنها البطولة الأفريقية. يذكر أن منتخب الشباب والناشئين يقيم فى معسكر خارجى بالسعودية على أن يلحق بهم رئيس الاتحاد.

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