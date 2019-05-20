شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف جاهزية خالد بوطيب لنهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بفريق الزمالك إن المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق سيكون جاهزا للتواجد مع الفريق الأبيض في مواجهة نهضة بركان المغربي، في اللقاء الذي سيقام يوم الأحد المقبل، علي استاد برج العرب، في إياب دور النهائي بالكونفدرالية الأفريقية.
وأوضح المصدر ذاته أن بوطيب سيخضع لفحص طبي خلال الساعات المقبلة من أجل التأكد من سلامته بنسبة مائة بالمائة تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأسبوع الجاري لتجهيزه للتواجد مع الفريق في مباراة العودة بعدما غاب عن الأبيض منذ إصابته في الركبة أمام الإسماعيلي في الدوري في الشهر الماضي.
ويغيب عمر السعيد مهاجم الزمالك عن الفريق الأبيض في مباراة العودة للإيقاف بعد حصوله علي إنذار ثاني في لقاء الذهاب أمام بركان الذي شهد خسارة الزمالك بهدف نظيف لذلك سيحرص جهاز الأبيض علي تجهيز بوطيب بأفضل صورة.
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