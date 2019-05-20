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موافقة سموحة شرط أشرف توفيق للموافقة على تدريب سلة الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

اشترط أشرف توفيق مدرب فريق سلة سموحة ، موافقة إدارة النادى السكندرى على الرحيل عن الفريق حتى يتمكن من تولى مهمة تدريب الأهلى خلفا لطارق خيرى الذى اعتذر عن إكمال مسيرته بالفريق الأحمر

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وكانت إدارة الأهلى قد دخلت فى مفاوضات مع أشرف توفيق لتولى المهمة الفنية للفريق ، إلا أنه طلب منهم الحصول على موافقة فرج عامر رئيس النادى السكندرى ، حتى يتمكن من دراسة العرض فى ظل ارتباط سموحة بالمشاركة فى البطولة الأفريقية التى تقام بأنجولا

يذكر أن الأهلى احتل المركز الرابع فى بطولة الدورى ، و التى توج بها فريق الزمالك .

 

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