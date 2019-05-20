شكرا لقرائتكم خبر عن موافقة سموحة شرط أشرف توفيق للموافقة على تدريب سلة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
اشترط أشرف توفيق مدرب فريق سلة سموحة ، موافقة إدارة النادى السكندرى على الرحيل عن الفريق حتى يتمكن من تولى مهمة تدريب الأهلى خلفا لطارق خيرى الذى اعتذر عن إكمال مسيرته بالفريق الأحمر
وكانت إدارة الأهلى قد دخلت فى مفاوضات مع أشرف توفيق لتولى المهمة الفنية للفريق ، إلا أنه طلب منهم الحصول على موافقة فرج عامر رئيس النادى السكندرى ، حتى يتمكن من دراسة العرض فى ظل ارتباط سموحة بالمشاركة فى البطولة الأفريقية التى تقام بأنجولا
يذكر أن الأهلى احتل المركز الرابع فى بطولة الدورى ، و التى توج بها فريق الزمالك .
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