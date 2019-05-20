شكرا لقرائتكم خبر عن الإثيوبي تيسيما حكما لمواجهة الزمالك وبركان في نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بتعيين الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية يوم الأحد المقبل ببرج العرب.

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ويعاونه كل من زاكالي سيويلي من جنوب إفريقيا، والحادجي ماليك سامبا من السنغال، بالإضافة إلى الصادق السالمي من تونس حكم رابع.

وقرر كاف تعيين الزامبي جاني سيكازوي حكم مباراة الذهاب حكما لتقنية الفيديو ويساعده كلا من جبريل كامارا من السنغال ووليد أحمد علي من السودان.

وكان الزمالك خسر لقاء الذهاب بالأمس في المغرب بهدف دون رد سجله التوجولي لابا كودجا.