شكرا لقرائتكم خبر عن كراسى وتكييفات للجماهير فى منافذ بيع تذاكر امم افريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا 2019 تزويد منافذ بيع تذاكر مباريات البطولة بكراسى وتكييفات لتوفير سبل الراحة أمام الجماهير الراغبة فى الحصول على التذاكر، فضلاً عن تفادى ظاهرة الطوابير والزحام أمام المنافذ.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة امم افريقيا 2019، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، 5 تذاكر كحد أقصى لكل فرد لحضور المباراة الواحدة فى بطولة أمم افريقيا، فى حال رغبته فى اصطحاب أفراد أسرته.

كما حددت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية 2019 أماكن بيع تذاكر المباريات، وحرصت اللجنة المنظمة على توزيع منافذ البيع بين كل المحافظات التى تستضيف المنافسات فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس، حيث ستقام المواجهات فى 6 ملاعب هى القاهرة والدفاع الجوى والسلام والسويس والإسماعيلية والإسكندرية.

وأماكن بيع التذاكر:

تذاكر الدرجة الأولى

فى بعض فروع أورانج

تذاكر الدرجة الثانية والثالثة

ـ نادي الشمس

ـ مركز شباب الجزيرة

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ـ مركز الأولمبى بالمعادى

ـ نادي منتخب السويس

ـ مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية

ـ الحى السادس بمدينة 6 أكتوبر

ـ نادي أصحاب الجياد بسموحة

وتنطلق بطولة امم افريقيا 2019 المقرر انطلاقها فى مصر 21 يونيو المقبل، على أن يكون حفل الختام والمباراة النهائية فى 19 يوليو 2019، وأكد القائمون على موقع تذاكر مصر أن هناك إقبالاً من المصريين على إنشاء الـFan id منذ طرح الموقع، مؤكدين أن الإقبال سيزيد بمرور الوقت.

ويتأهل إلى البطولة 24 فريقًا يتم تقسيما إلى 6 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات، ويتأهل أول وثانى كل مجموعة إلى دور الـ16 بالإضافة إلى أفضل 4 توالت، ومن المقرر أن تقام مباراة الافتتاح يوم 16 يونيو المقبل بين مصر و زيمبابوي والمباراة النهائية في 19 يوليو 2019.