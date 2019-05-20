اتحاد الكرة يخصص 1000 تذكرة لكل منطقة لحضور مباراة الزمالك ونهضة بركان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، اقتراحا لتوزيع تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفيدرالية على أندية الجمعية العمومية.
ويقضى الإقتراح الذى تتم مناقشته حاليا تخصيص 1000 تذكرة لكل منطقة تابعة لاتحاد الكرة ومن ثم توزيعها على الأندية التابعة للمناطق والفروع، بحيث يتم منح الفرصة لجماهير الزمالك في كل المحافظات لدعم فريقها في اللقاء المرتقب امام نهضة بركان.
يذكر أن اتحاد الكرة خاطب الأمن لزيادة الجماهير إلى 60 ألف فى نهائى الكونفدرالية بدلا من 30 ألفا.
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