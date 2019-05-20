شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن جاهزية أحمد الشيخ لمواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الفنى للأهلى جاهزية أحمد الشيخ، من الناحية الطبية، بعد مشاركته فى المران الجماعى الذي أقيم أمس على ملعب التتش ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الإسماعيلى، التى تقام مساء الأربعاء المقبل على استاد برج العرب والمؤجلة من الأسبوع الـ18 فى بطولة الدورى العام.

وكان أحمد الشيخ قد اشتكى من إصابة فى الظهر وخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى وتأكدت جاهزيته أمس بعد مشاركته في مران الفريق بصورة طبيعية.

ويسعى الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى، لتجهيز جميع اللاعبين للمحطات الحاسمة فى بطولة الدورى العام بعد وصول المسابقة إلى الأمتار الأخيرة.