جنش يعود لحراسة مرمى الزمالك فى عودة الكونفدرالية.. وعمر صلاح على الدكة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يعود محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك للتواجد في التشكيل الأساسي للأبيض في مواجهة نهضة بركان المغربي، في المباراة التي ستقام يوم الأحد القادم، علي استاد برج العرب، في إياب دور النهائي بالكونفدرالية.
فيما سيتواجد عمر صلاح حارس الزمالك الصاعد علي مقاعد البدلاء في اللقاء القادم أمام نهضة بركان بعدما تواجد في حراسة الأبيض في لقاء الذهاب الذي أقيم في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين بالمغرب، والذي انتهي بخسارة الزمالك بهدف نظيف.
ويأتي عودة جنش بعد رفع الإيقاف عنه الذي أدي لغيابه عن لقاء الذهاب أمام نهضة بركان فيما تغيب الحارس عماد السيد للإصابة والذي سيستمر غيابه في لقاء العودة فيما سيتواجد عمر صلاح علي مقاعد البدلاء وحرص جنش علي تحية الحارس الصاعد لأدائه الرائع الذي قدمه في لقاء الذهاب وتصديه لأكثر من فرصة محققة أمام الفريق المغربي.
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