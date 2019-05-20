شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. أحمد فتحى يغتال أحلام الإسماعيلى بهدف أهلاوى قاتل فى الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم منذ 10 سنوات، وتحديداً فى 20 مايو 2009، قاد أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى آنذاك فريقه لفوز مثير على طلائع الجيش 3-1 بعدما سجل الهدف الثانى فى اللحظات الأخيرة ليقود الأهلى لمباراة فاصلة أمام الإسماعيلى.

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هدف أحمد فتحى فى الطلائع أحد أغلى وأهم الأهداف فى مسيرته، وكانت آخر مباريات الدورى موسم 2008 - 2009، وفريق طلائع الجيش يدافع بأقصى ما لديهم من قوة برفقة مدربه فاروق جعفر، وتقدم أحمد عبد الله لاعب الجيش بهدف للفريق العسكرى فى الدقيقة 52، وتعادل محمد أبو تريكة فى الدقيقة 66، ثم من تمريرة لطلعت وعاشور وبينية رائعة تمر لفتحى الذى يراوغ المدافع ويضع الكرة فى المرمى بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة، ما جعل لاعبى الطلائع يندفعون فتلقوا الهدف الثالث ويلعب الأهلى مباراة فاصلة ضد الإسماعيلى ويفوز بالدورى بهدف فلافيو الشهير.