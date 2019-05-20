تفاصيل برنامج نهضة بركان في مصر قبل موقعة إياب نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أبلغ نادي الزمالك نظيره المغربي نهضة بركان ببرنامج إقامته في مصر استعداداً لمواجهة الفريق المصري الأحد المقبل في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية على ملعب برج العرب.

الفريق المغربي سيصل مصر عبر مطار القاهرة يوم الأربعاء 22 مايو الجاري، في الخامسة والنصف صباحاً، وستمكث البعثة المغربية في العاصمة لمدة 24 ساعة.

وطلب النادي المغربي من نظيره المصري توفير ملعب تدريب في القاهرة بالقرب من فندق إقامة البعثة، بعد ذلك سيتوجه الفريق المغربي إلى الأسكندرية الخميس 23 مايو في الثانية عشر ظهراً.

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وسيحصل نهضة بركان على ملعب قريب من فندق إقامته في الأسكندرية لخوض تدريبي الخميس والجمعة عليه، قبل أن يخوض مرانه الأخير يوم السبت على الملعب الرئيسي لاستاد برج العرب قبل 24 من موعد المباراة.

النادي المغربي طلب كذلك من نظيره المصري توفير حافلة كبيرة تتسع لنقل 50 فرداً، بالإضافة إلى سيارة خاصة لرئيس البعثة، وسيارتين لباقي أعضاء مجلس الإدارة المصاحبين للفريق.

يذكر أن نهضة بركان المغربي كان قد نجح في إلحاق الهزيمة بالزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية بنتيجة (1-0) ليصبح الفريق المصري مطالباً بالفوز بثنائية نظيفة لمعانقة المجد القاري.