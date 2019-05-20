مصدر: الزمالك يتفق مع مصطفى محمد على عودته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
كشف مصدر مقرب من مصطفى محمد لاعب الزمالك والمعار لصفوف طلائع الجيش، بأنه قد تم اخطاره بأنه سيكون ضمن قائمة الفريق الموسم المقبل.
ويعد مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأوليمبي، الذي تمت إعارته مطلع الموسم الحالي من الزمالك لطلائع الجيش، أحد هدافي الفريق.
وصرح المصدر لـ"الخليج 365" قائلا "مصطفى محمد تم اخطاره من قبل مسؤول بالزمالك، بأنه سيعود للفريق الموسم المقبل لتدعيم خط الهجوم".
الجدير بالذكر، أن قائمة الزمالك تمتلك الثنائي عمر السعيد، والمغربي خالد بوطيب فقط في خط الهجوم.
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