مانشستر سيتي يداعب جوارديولا بالمال من أجل البقاء

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد- (د ب أ):

كشفت وسائل الإعلام الإنجليزية أن إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تشعر برضا كبير حيال مسيرة المدير الفني الإسباني جوسيب جوارديولا مع الفريق الأول للنادي وأن الأخير يستعد لتقديم عرض مغري للمدرب الكبير من أجل الاستمرار مع حامل لقب الدوري الإنجليزي لفترة أطول.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن مانشستر سيتي سيدفع 114 مليون يورو لجوارديولا خلال السنوات الخمس المقبلة، ليرتفع راتب المدرب الإسباني من 1ر17 إلى 8ر22 مليون يورو في الموسم الواحد.

يذكر أن جوارديولا لا يزال يتبقى له عامان في تعاقده مع مانشستر سيتي الذي يتطلع لتمديد العقد إلى ثلاث سنوات إضافية، وذلك بعدما فاز الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي.

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وحقق مانشستر سيتي رقما قياسيا هذا الموسم بعد أن أصبح أول نادي في تاريخ إنجلترا يحقق أربعة ألقاب محلية في موسم واحد وهي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وكأس رابطة أندية الدوري الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية (كأس السوبر).

وقال جوارديولا عقب فوزه بالدوري الإنجليزي: "سأبقى هنا الموسمين المتبقيين لي إذا كانوا هم يرغبون في ذلك، أشعر بالرضا مع مانشستر سيتي".

وجاءت تصريحات جوارديولا للرد على شائعات اقترابه من تولي المهمة الفنية ليوفنتوس الإيطالي عقب الإطاحة بمسميليانو اليجري، المدرب السابق للسيدة العجوز.

ولن يثني جوارديولا أي شيء عن الاستمرار مع مانشستر سيتي سوى العقوبة المحتمل توقيعها على النادي الإنجليزي من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بحرمانه من اللعب في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا بسبب انتهاكه لقاعدة "اللعب المالي النظيف".