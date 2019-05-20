لاعب نهضة بركان: تنتظرنا مهمة صعبة في مصر أمام فريق كبير بألقابه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمد عزيز لاعب نهضة بركان، أن الفريق المغربي لديه مهمة صعبة تنتظره في مصر، لافتًا إلى الزمالك فريق كبير بألقابه.

وخطف نهضة بركان هدف الفوز من الزمالك في مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين بهدف دون رد سجله لابا كودجو.

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وخلال تصريحات نقلتها صحيفة البطولة المغربية قال عزيز: "تنتظرنا مهمة صعبة في مصر، أمام فريق كبير بألقابه".

وأضاف:"رغم جميع الظروف، فإن أعيننا على العودة بلقب الكونفدرالية الإفريقية إلى المغرب".

جدير بالذكر أن مباراة العودة ستقام على ملعب برج العرب بالاسكندرية يوم الأحد المقبل.