اتحاد الكرة: الزمالك سيلعب مباراتين قبل أمم أفريقيا.. وطلبنا 60 ألف مشجع للنهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن الزمالك سوف يلعب مباراتين قبل بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر.

ويستعد الزمالك لخوض إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل، وخسر الزمالك لقاء الذهاب بهدف نظيف.

وقال سويلم في تصريحات لبرنامج "كلام في الجون" الإذاعي "لن نسمح لأي طرف بأن يعبث في جدول الدوري فيما يخص تعديل مواعيده".

وتابع "من المؤكد أن هناك مساندة وتعاطف مع الزمالك في مشواره بالكونفيدرالية، نريده أن يفوز بالكأس بكل تأكيد، لكن هذا الموقع لا يتعارض مع ضرورة استيعاب أهمية عدم المساس بجدول الدوري".

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وأضاف "هناك صراع خاص في الدوري للهروب من الهبوط، يجب أن يُحسم قبل انطلاق أمم أفريقيا، بينما قد يتأجل حسم القمة لما بعد البطولة الأفريقية".

وواصل "الزمالك سوف يلعب مباراتين قبل أمم أفريقيا، واحدة يوم 29 مايو، وأخرى يوم 3 يونيو، ومباراة القمة يتم دراسة موقفها".

وأكمل "قمنا بمخاطبة الجهات الأمنية من أجل الموافقة على حضور 60 ألف مشجع بمباراة الزمالك ونهضة بركان بإياب نهائي الكونفيدرالية الأحد المقبل".

وصرح "الدولة بالكامل تساند الزمالك بكل تأكيد من أجل التتويج بالكونفيدرالية الأفريقية، هناك دعم من كل الجهات، ومن المؤكد أن المدرجات سوف تمتلئ بجماهير مصر وليس فقط الزمالك".