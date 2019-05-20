تقرير.. في 3 نسخ للبطولة.. ماذا يفعل نهضة بركان خارج ملعبه بالكونفدرالية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

"لماذا لا نسجل هدف في مصر بلقاء العودة؟، أعلم أنه سيكون صعبًا للغاية ولكننا نريد تحقيق اللقب وإهداءه لهذه الجماهير".. تعليق أدلى به منير الجعواني المدير الفني لنادي نهضة بركان المغربي عقب اقتناص هدف الفوز في الدقائق الأخيرة (90+3) بأقدام لاعبه لابا كودجو أمام الزمالك في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

مباراة الإياب ستقام في مصر يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالاسكندرية، ويسعى لاعبو الزمالك للتسلح بعاملي الأرض والجمهور خاصة وأن الخسارة بهدف نظيف وتعويض نتيجة مباراة الذهاب ليس بالأمر المستحيل.

ليست المرة الأولى التي سيلعب فيها نهضة بركان في مصر، فسبق له مواجهة المصري البورسعيدي في النسخة الماضية من الكونفدرالية 2018، -التي تُوج بلقبها الرجاء البيضاوي المغربي-.

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المباراة التي جمعت بين المصري ونهضة بركان كانت بالجولة الثالثة من دور المجموعات وانتهت بفوز الفريق البورسعيدي تحت قيادة مدربه السابق حسام حسن بهدف دون رد سجله إسلام عيسى.

وبالنظر لتاريخ مشاركات الفريق المغربي ببطولة الكونفدرالية نجد أنه شارك في 3 نسخ، الأولى كانت في عام 2015، وخرج من الدور التمهيدي للبطولة، فعلى الرغم من تفوقه في لقاء الذهاب على منافسه المالي أونز كرياتورز في المباراة التي أقيمت بالمغرب وفوزه بهدفين لهدف، إلا أنه خسر في لقاء الإياب بهدف دون رد.

في النسخة الماضية، وصل الفريق المغربي إلى الدور ربع النهائي من منافسات البطولة، وبالنظر إلى نتائج مواجهاته خارج الملعب نجد أن بركان خاض 7 مباريات خارج ملعبه شهدت التعادل الإيجابي مرة، الفوز في 3 مباريات والخسارة في مثلهم.

أما في منافسات النسخة الحالية، فخاض بركان 7 مباريات خارج ملعبه، شهدت تفوقه في 3 مباريات على كل من الاتحاد الليبي (دور الـ32 الأول 1-0)، الرجاء المغربي (دور المجموعات 4-2)، جور ماهيا الكيني (ربع النهائي 2-0)، تعادل إيجابي مرة واحدة أمام أوثو دويو الكونجولي بدور المجموعات، مقابل 3 هزائم أمام جراف دي داكار (دور الـ32 الثاني 2-0)، حسنية أغادير المغربي (دور المجموعات 1-0)، الصفاقسي التونسي (نصف النهائي 2-0).