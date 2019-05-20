تقرير.. 3 فرق في الكالشيو تصارع على بطاقة التأهل للأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

قبل جولة من نهاية منافسات الدوري الإيطالي، لم يتحدد المتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل سوى فريقين وهما يوفنتوس البطل ووصيفه نابولي.

الصراع انحصر قبل جولة واحدة بين ثلاثة فرق بعد خروج روما من المنافسة إثر تعادله السلبي أمام ساسولو، لتتنافس أندية إنتر وغريمه ميلان وأتلانتا على مقعدين.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، فرص أتلانتا وميلان وإنتر على الصعود لدوري الأبطال:

- أتلانتا

يمتلك فريق أتلانتا فرصة ذهبية لبلوغ منافسات دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي الإيطالي باحتلاله المركز الثالث برصيد 66 نقطة.

أتلانتا والذي حقق تعادلا ثمينًا أمام يوفنتوس بهدف لكل جانب، أصبح طريقه بين يديه عندما يواجه ساسولو في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري.

ويحتاج أتلانتا للفوز من أجل ضمان الصعود بغض النظر عن نتيجتي منافسيه إنتر وميلان.

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- إنتر

بفارق الأهداف عن أتلانتا يتواجد إنتر في المركز الرابع برصيد 66 نقطة، حيث توقف رصيد النيراتزوري بعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها على يد نابولي بهدف مقابل أربعة.

ويحتاج الإنتر في مباراته الأخيرة بالدوري للفوز عندما يستضيف فريق إمبولي صاحب المركز السابع عشر من أجل ضمان الصعود لدوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

- ميلان

طريق ميلان سيتوقف على نتائج منافسيه بجانب الفوز على سبال صاحب المركز الحادي عشر.

الروسينيري ما زال أماله متبقية نحو الصعود لدوري الأبطال حيث يتواجد ميلان في المركز الخامس برصيد 65 نقطة.

ويحتاج ميلان للفوز مع سقوط أحد منافسيه أتلانتا أو غريمه الإنتر من أجل الصعود لدوري أبطال أوروبا بعد غياب عن المشاركة في أعرق الكؤوس منذ خمس سنوات.