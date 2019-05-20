كسر في الأنف.. مدافع يوفنتوس يخضع لجراحة

أعلن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الإثنين، أن مدافعه جواو كانسيلو سيخضع لعملية جراحية إثر إصابته بكسر في الأنف خلال مباراة للفريق بالدوري.
وتعرض البرتغالي الدولي كانسيلو (24 عاماً) للإصابة إثر التحام مع لاعب من فريق أتالانتا خلال مباراة الفريقين الأحد في الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي.
وأوضح نادي يوفنتوس أن اللاعب سيخضع للعملية الجراحية غداً الثلاثاء.
وشارك لاعب الظهير الأيمن كانسيلو في 24 مباراة خلال موسمه الأول مع يوفنتوس، الذي توج بلقب الدوري للموسم الثامن على التوالي، وقد حسم اللقب قبل خمس جولات من نهاية المسابقة.
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