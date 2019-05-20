سيميدو يغادر المستشفى ويعود إلى برشلونة

غادر مدافع برشلونة، البرتغالي نيلسون سيميدو، مستشفى بلباو اليوم الإثنين بعد أن قضى ليلة تحت الملاحظة على خلفية تعرضه لإصابة أثناء مباراة فريقه الأحد، حسبما أفاد النادي الكاتالوني في بيان له.

وذكر البيان: “خضع سيميدو بنجاح للاختبارات الطبية التي أجراها إثر تعرضه لكدمة في الجمجمة، وغادر المستشفى”، مشيراً إلى أن الجهاز الطبي سيقيم عودته للتدريبات، إذ يستعد برشلونة لخوض نهائي كأس الملك السبت المقبل أمام فالنسيا في إشبيلية.

وشارك سيميدو الأحد في آخر مباراة في الدوري الإسباني بين فريقه برشلونة وبلباو، والتي انتهت بالتعادل (2-2)، وغادر اللاعب اللقاء بعد اصطدام قوى مع لاعب إيبار سيرجي إنريتش.