الإصابة تبعد مارادونا عن العرض الأول لفيلمه!

غاب الاسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا عن العرض الأول لفيلم وثائقي يتناول قصة حياته في مهرجان “كان” السينمائي.
وأرجع مسؤولو الدعاية للفيلم الوثائقي السبب في غياب مارادونا إلى إصابته في الكتف، مما يستوجب خضوعه لرعاية طبية.
وكان من المتوقع أن يكون مارادونا حاضراً خلال العرض الأول للفيلم الذي يحمل اسمه، لكن يبدو أن الإصابة حالت دون ذلك، وقال مسؤولو الدعاية للفيلم الوثائقي في بيان: “يشعر مارادونا بالأسف الشديد نظرالعدم قدرته على الحضور خلال العرض الأول لفيلمه”.
وأضاف البيان: “حالة إصابته في الكتف تتطلب رعاية طبية تحول دون سفره إلى المهرجان، ولكنه سيكون مع المتفرجين وصناع الفيلم بروحه ويتطلع لمشاهدة الفيلم قريباً”.
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