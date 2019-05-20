روان العربي تودع بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش

ودعت روان العربي بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش من الدور الاول عقب خسارتها المفاجئة أمام منافستها الانجليزية جيني دونكالف في مستهل مشوارها بالبطولة. منافستها الانجليزية جيني دونكالف في مستهل مشوارها بالبطولة. وخسرت روان العربي امام منافستها الانجليزية بنتيجة اشواط ٣-١ ، وجاءت نتيجة الاشواط علي النحو التالي : 11-6, 9-11, 11-9, 12-10.

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