إعلان طاقم حكام مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن تعيين الاثيوبي باملاك تسيما حكما لمواجهة الإياب بين الزمالك ونهضة البركان المغربي في نهائي الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها الاحد المقبل ٢٦ مايو ببرج العرب. الأفريقية المقرر لها الاحد المقبل ٢٦ مايو ببرج العرب. أما المساعدين فهم زكالي زويس من جنوب افريقيا والحاج ماليك سامبا من السنغال والحكم الرابع التونسي صادق السالمي اما حكم الفار فسيكون الزامبي جيناوي سكاوزي ومعه جيربا كامارا من السنغال ووليد احمد من السودان

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