أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن تعيين الاثيوبي باملاك تسيما حكما لمواجهة الإياب بين الزمالك ونهضة البركان المغربي في نهائي الكونفدراليةالأفريقية المقرر لها الاحد المقبل ٢٦ مايو ببرج العرب.
أما المساعدين فهم زكالي زويس
اما حكم الفار فسيكون الزامبي جيناوي سكاوزي ومعه جيربا كامارا من السنغال ووليد احمد من السودان
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان طاقم حكام مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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