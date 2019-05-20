اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا: 5 تذاكر بحد أقصى لكل مشجع

اتخذت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، قرارًا بتوفير مكيفات وكراس في منافذ بيع تذاكر البطولة للجماهير من أجل منافذ بيع تذاكر البطولة للجماهير من أجلالعمل على توفير الراحة لهم. وكانت اللجنة حددت 5 تذاكر بحد أقصى لكل مشجع يرغب في حضور المباريات.

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