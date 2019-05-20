هشام التهامي يطير إلى الصين لتمثيل مصر في عمومية الاتحاد الدولي للريشة الطائرة

غادر منذ دقائق، هشام التهامي رئيس اتحاد الريشة الطائرة، القاهرة متوجهًا إلى مدينة "نانجينج" الصينية، لحضور أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي والمقامة خلال الفترة من 21 وحتى 25 مايو

الجاري.

ويمثل هشام التهامي مصر فى اجتماعات الاتحاد الدولي والعربي والأفريقي والبحر المتوسط للعبة المقرر لها في الفترة من 22 حتى 24 مايو

الجاري بالصين.

ومن المقرر، أن يعرض "التهامي" رؤية الاتحاد المصري نحو تطوير اللعبة في الفترة المقبلة.

وأكد "التهامي" أن الإجتماعات ستعقد بشكل يومي لاسيما أن مسئولي الاتحادات القارية والعربية أصروا على إقامتها على هامش اجتماعات الاتحاد الدولي توفيرًا للنفقات والوقت.