أيمن يونس يحفز لاعبي الزمالك قبل لقاء العودة أمام نهضة بركان

حفز أيمن يونس، نجم الزمالك الأسبق، لاعبي الفريق، قبل مواجهة نهضة بركان المغربي، الأحد المقبل، في إياب نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.
كان الزمالك خسر من نهضةبركان بهدف من دون رد في ذهاب الكونفيدرالية، ليحتاج إلى هدفين في لقاء العودة كي يتوج
كتب أيمن يونس عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أداء ممتع ورجولي قوي من لاعبي الزمالك، أبطال بإذن الله".
اختتم: "الفارق الفني والفردي والجماعي بينكم وبين نهضة بركان واضح لصالحكم كتير، جروس ليه؟".
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