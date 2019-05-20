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موعد مباراة الهلال والدحيل اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

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يحل فريق الهلال ضيفًا ثقيلًا على الدحيل القطري في المباراة التي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الاثنين على ملعب استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال والدحيل اليوم ..

ستنطلق مباراة الهلال ضد الدحيل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر التاسعة مساء بتوقيت ، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والدحيل اليوم ..

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ستذاع مباراة الهلال ضد الدحيل عبر قناتي beIN SPORTS HD 1 و الكأس 6 HD بصوت المعلقين الرياضيين علي محمد علي وخليل البلوشي.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الهلال بثلاثية مقابل هدف وحيد على ملعب استاد جامعة الملك سعود بالسعودية في الجولة الثانية لدور المجموعات.

شاهد تفاصيل مباراة الهلال والدحيل اليوم ..

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