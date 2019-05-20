أمير عزمي يعلق على هزيمة الزمالك أمام نهضة بركان

علق أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك، على هزيمة الفريق أمام نهضة بركان المغربي بهدف دون رد، في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

كتب أمير عزمي عبر حسابه الرسمي على "انستجرام": "قدر الله وما شاء فعل، 90 دقيقة حياة أو

موت".

ويحل نهضة بركان ضيفا على الزمالك مساء الأحد المقبل في إياب نهائي الكونفدرالية، ويحتاج الفريق لإحراز هدفين دون رد حتى يتوج رسميا باللقب.