عمر صلاح: ساهمت في تفادي الزمالك للخسارة بنتيجة كبيرة

أكد عمر صلاح، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، قدرتهم على التعويض في لقاء الإياب أمام نهضة بركان المغربي بعد الخسارة بهدف نظيف في لقاء الذهاب بالأمس.

وأشار الحارس الزملكاوي في تصريحات له

إلى أنه سعيد بما قدمه في المباراة، بتصديه للعديد من الهجمات البركانية، قائلا: "الحمد لله قدمت مستويات جيدة وساهمت في تفادي الزمالك للخسارة بحصة عريضة".

وأضاف صلاح أن فريق يمتلك جميع الإمكانيات لقلب الطاولة على بركان في لقاء الإياب، من أجل تحقيق اللقب القاري "حسب قوله دائما".

ويذكر أن مباراة الذهاب انتهت لصالح بركان بهدف دون رد وسيقام لقاء الإياب يوم الأحد القادم، على أرضية ملعب "برج العرب" في الإسكندرية المصرية.