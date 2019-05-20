أليسون بيكر: سأخبر أولادي بقصة التأهل إلى المباراة النهائية.. ونفعل الكثير في آنفيلد

أكد أليسون بيكر حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي، أن تأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد سيناريو تخطي برشلونة في نصف النهائي، سيكون أمراً لن ينساه.

وقال بيكر من خلال تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول أن تأهل الفريق، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز في مباراة تاريخية على برشلونة في نصف النهائي سيصبح ذكرى لا تنسى.

وتابع "ذلك التأهل سيكون قصة أخبر بها أولادي وأحفادي".

وأردف "أتمنى أن نرى هذه القصة، من حلال التتويج بلقب دوري أبطال اوروبا،

وذلك هو هدفنا الرئيسي".

وشدد الحارس البرازيلي أن لعب دوري أبطال أوروبا في ملعب آنفيلد، يعد تجربة رائعة، والتأهل كان لا يصدق".

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وأضاف لقد لعب ضد ليفربول، وشهدت القوة التي منحتها الجماهير إلى اللاعبين في أرض الملعب، إنهم يضغطون عليك كثيراً، ومن الصعب مواجهة فريقنا هنا".

وواصل "الأن بعد أن لعبت هنا في ليفربول، وشهد أشياء مدهشة هنا، كالتأهل للنهائي بالطريقة التي فعلناها، بعد أن عدنا من

هزيمة صعبة، كان الكثيرين يرونها مستحيلة".

وأشار بخصوص تصديه الشهير خلال مباراة نابل " "أعتقد أن أي شيء يمكن أن يغير سلسلة من الأحداث ، في ثانية واحدة أو دقيقة واحدة، وبدون شك كان التوفيق في التصدي أمام نابولي مؤثر وكان بمثابة هدف ثاني لليفربول، وهو ما أوصلنا لتلك النتيجة النهائية".

واختتم "ولكن بالتأكيد، من دون زملائي في الفريق الذين أدوا دورهم على على أكمل وجه، وهذا ما يجعل تواجدي كجزء من هذه المجموعة أمر مميز، إنهم لاعبون رائعون".

يذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة توتنهام هوتسبير في نهائي دوري أبطال اوروبا، يوم الأول من يونيو المقبل، على ملعب واندا متروبوليتانو في اسبانيا.