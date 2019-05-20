نور أبو المكارم تحصل على المركز الثالث ببطولة PSA بجنوب أفريقيا

حصلت البطلة المصرية نور خالد أبو المكارم على المركز الثالث في بطولة الـPSA في cape town بجنوب أفريقيا، وعادت "نور" الى أرض الوطن استعدادا لبطولة العالم.

شارك في البطولة 24 لاعبا، وفازت "نور" علي اللاعبة الإنجليزية جاسمين هيتون بنتيجه 3/0، واستطاعت أن تهزم المصنفة الثانية على البطولة في دور الثمانية، ولعبت

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ماتش أكثر من رائع في الدور قبل النهائي مع المصنفة الأولى علي البطولة بفارق 3/2

والجدير بالذكر أن "نور" قد حصلت علي العديد من البطولات المحلية والدولية لمصر مثل بطولة إنجلترا المفتوحة .