نور أبو المكارم تحصل على المركز الثالث ببطولة PSA بجنوب أفريقيا

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حصلت البطلة المصرية نور خالد أبو المكارم على المركز الثالث في بطولة الـPSA في cape town بجنوب أفريقيا، وعادت "نور" الى أرض الوطن استعدادا لبطولة العالم.
شارك في البطولة 24 لاعبا، وفازت "نور" علي اللاعبة الإنجليزية جاسمين هيتون بنتيجه 3/0، واستطاعت أن تهزم المصنفة الثانية على البطولة في دور الثمانية، ولعبت
والجدير بالذكر أن "نور" قد حصلت علي العديد من البطولات المحلية والدولية لمصر مثل بطولة إنجلترا المفتوحة .
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