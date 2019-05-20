رياضة | رئيس الكاف: مباراة إياب نهائي الكونفدرالية ستمر بنجاح وأشكر جماهير بركان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الكاف: مباراة إياب نهائي الكونفدرالية ستمر بنجاح وأشكر جماهير بركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن ثقته في خروج مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي بنجاح في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية يوم الأحد المقبل.

وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية لم يفوت أحمد أحمد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الفرصة تمر دون أن يقدم خالص شكره لمسؤولي النهضة البركانية الذين أنجحوا هذا العرس الإفريقي الكبير في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم والذي الت نتيجته للنهضة البركانية بهدف لابا كودجو.

كما هنأ أحمد أحمد الجماهير البركانية التي خلقت حماسا كبيرا في المدرجات بدون أن تحدث أي مشاكل في المدرجات وتمنى أحمد أن تمر مباراة الإياب في نفس الصورة التي مرت فيها مباراة الإياب بالإسكندرية.