اخبار الرياضه

رياضة | نجم مانشستر سيتي: ليفربول سيتوج بدوري أبطال أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر سيتي: سيتوج بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رشح لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الألماني إيلكاي غوندوغان، فريق ليفربول للتتويج بلقب .

ويلتقي ليفربول مع مواطنه توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأول من يونيو (حزيران) المقبل.

وقال غوندوغان في تصريحات لصحيفة كيكر الألمانية: "أكن كل الاحترام لروح فريق توتنهام، ولكن افترض أن ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب لن يفرط في اللقب".

وأضاف اللاعب الألماني: "لكن النهائي مباراة تمتد لـ90 دقيقة وأي شيء قد يحدث".

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا