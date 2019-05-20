رياضة | قائد نهضة بركان المغربي لـ " الخليج 365 الرياضي": الهدف الذى أحرزناه سيحافظ على حظوظنا بموقعة برج العرب.. وكل شئ ممكن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد نهضة بركان المغربي لـ " الخليج 365 الرياضي": الهدف الذى أحرزناه سيحافظ على حظوظنا بموقعة برج العرب.. وكل شئ ممكن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب محمد عزيز قائد فريق نهضة بركان المغربي، عن سعادته البالغة بالفوز على الزمالك المصري، فى ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية بهدف دون رد أحرزه المهاجم التوجولى لابا كودجو فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، فى اللقاء الذى أقيم على الملعب البلدى ببركان.

وتحدث قائد الغريق المغربي لـ "الخليج 365 الرياضي"، قائلا :" كانت مباراة جميلة وكنا نعرف أن نادى الزمالك قوى بعد أن شاهدناه ودرسناه، فريق منضبط ومنظم تكتيكياً، لذلك كان لقاء صعب".

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وأضاف:" الهدف الذى سجلناه مهم للغاية لنا فهو سيحافظ على حظوظنا فى المباراة القادمة بمصر، وبالفعل ستكون مباراة قوية وصعبة في مصر ولكن كل شئ ممكن نحن فريق جيد ودائما ما نبذل قصاري جهدنا فى المباريات".

وأختتم حديثه :" مباراة الحسم ستكون فى مصر بالطبع وكنا نعرف ونعلم ذلك جيدا، وبإذن الله تكون البطولة الغالية من نصيبنا".

ويذكر أن لقاء الإياب سوف يقام على ملعب برج العرب بالأسكندرية يوم 26 مايو القادم.