رياضة | مدرب نهضة بركان: الحسم في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب نهضة بركان: الحسم في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف منير الجعواني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي بصعوبة المباراة التي خاضها فريقه ضد الزمالك المصري والتي انتهت بهدف قاتل من لابا كودجو في الوقت بدل الضائع من المباراة في ذهاب نهائي الكونفدرالية الافريقية.

وأضاف الجعواني في تصريحات نقلتها صحيفة "المنتخب" المغربية أن الجولة الأولى انتهت ببركان لصالح النهضة ليبقى الحسم في الإسكندرية والتتويج باللقب القاري.

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وهنأ منير الجعواني لاعبيه على الصورة الكبيرة التي قدموها في هذه المباراة وعلى الروح القتالية طيلة المباراة وقال: "أنا سعيد بالأداء البطولي الذي قدمه اللاعبون في هذه المباراة، لقد حسمنا الجولة الأولى في انتظار الجولة الثانية بالإسكندرية وموعدنا هناك للدفاع عن حظوظنا مع العلم أن المباراة هناك ستكون مصيرية وقوية وإن شاء الله سنقوم بالتحضير لها بالشكل اللازم".