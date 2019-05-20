رياضة | حكم إثيوبي لمباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكم إثيوبي لمباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن طاقم تحكيم لقاء الإياب بين الزمالك ونهضة بركان المغربي في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية.

ويدير اللقاء الإثيوبي باملاك تسيما، والمساعدين فهم زكالي زويس من جنوب إفريقيا والحاج ماليك سامبا من السنغال والحكم الرابع التونسي صادق السالمي.

أما حكم الفار فسيكون الزامبي جيناوي سكاوزي ومعه جيربا كامارا من السنغال ووليد أحمد من السودان.