رياضة | كريستيانو رونالدو يطالب بـ"عدوه" لتدريب يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو يطالب بـ"عدوه" لتدريب يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي التعاقد مع جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لتدريب فريق السيدة العجوز.

وذكرت "لاجازيتا ديللوسبورت" الإيطالية فإن رونالدو طلب التعاقد مع جوزيه مورينيو بعدما تلاشت الخلافات التي نشبت بينهما خلال فترة تواجدهما في ريال مدريد الإسباني.

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وأشارت إلى أن دعم رونالدو للتعاقد مع مورينيو لا يخفي حقيقة إعجاب مسؤولي يوفنتوس بسيميوني إنزاجي المدير الفني لفريق لاتسيو للتعاقد معه.